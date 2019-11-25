Выставка гравюр пройдет в Музее архитектуры 

В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева 6 декабря откроется выставка «Рождественская история в западноевропейской гравюре XV–XIX веков» — сообщает официальный сайт мэра Москвы. Здесь представят оригинальные старинные оттиски с библейскими сюжетами. В экспозицию попали работы из частных собраний.
На выставке можно будет увидеть 32 гравюры западноевропейских мастеров XV–XIX веков: Альбрехта Дюрера, Франческо Пармиджанино, Хендрика Гольциуса, Питера Пауля Рубенса, Гюстава Доре, Клода Виньона и других художников. Также в экспозицию включены работы неизвестных авторов XV и начала XVI века из Нидерландов и Франции. Многие гравюры будут показаны впервые.
Выставка открыта до 26 января.