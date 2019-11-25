Участников «Московского долголетия» позвали на каток

Собянин пригласил участников «Московского долголетия» на каток в сад «Эрмитаж»

Сергей Собянин пригласил участников "Московского долголетия" открыть сезон катания на коньках в саду "Эрмитаж" . Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

Мэр города рассказал, что открытие состоится в среду, 27 ноября. В этот день фигуристы и тренеры продемонстрируют на льду базовые элементы. Собянин пригласил присоединиться к открытию вместе со своими детьми и внуками.

В этом сезоне участники "Московского долголетия" смогут посетить секции по зимним видам спорта. Бесплатные тренировки на коньках пройдут в 17 парках, на лыжах — в 14. Если вдруг нет своих лыж и коньков, их можно будет взять напрокат.

Также для горожан откроются ледовые площадки в Таганском районе. Катки появятся на Волгоградском проспекте, в Новоспасском переулке, а также на улицах Нижегородской, Марксистской, Краснохолмской, Стройковской, на Рогожским Валу и Верхней Сыромятнической, говорится на портале мэра и правительства Москвы

На прошлой неделе первых посетителей приняли катки в 20 столичных парках. Среди них — ВДНХ, Парк Горького, "Сокольники", Лианозовский парк, "Кузьминки", "Ходынское поле", "Северное Тушино", "Красная Пресня" и другие.

Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять — на Центральной аллее и шесть — в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 24:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Понедельник — нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Понедельник — технический день. Цена билетов — от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 — с искусственным.