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Собянин пригласил участников «Московского долголетия» на каток в сад «Эрмитаж» 

Москва24 2 часа назад
Участников «Московского долголетия» позвали на каток
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин пригласил участников "Московского долголетия" открыть сезон катания на коньках в саду "Эрмитаж". Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
Мэр города рассказал, что открытие состоится в среду, 27 ноября. В этот день фигуристы и тренеры продемонстрируют на льду базовые элементы. Собянин пригласил присоединиться к открытию вместе со своими детьми и внуками.
В этом сезоне участники "Московского долголетия" смогут посетить секции по зимним видам спорта. Бесплатные тренировки на коньках пройдут в 17 парках, на лыжах — в 14. Если вдруг нет своих лыж и коньков, их можно будет взять напрокат.
Также для горожан откроются ледовые площадки в Таганском районе. Катки появятся на Волгоградском проспекте, в Новоспасском переулке, а также на улицах Нижегородской, Марксистской, Краснохолмской, Стройковской, на Рогожским Валу и Верхней Сыромятнической, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На прошлой неделе первых посетителей приняли катки в 20 столичных парках. Среди них — ВДНХ, Парк Горького, "Сокольники", Лианозовский парк, "Кузьминки", "Ходынское поле", "Северное Тушино", "Красная Пресня" и другие.
Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.
У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять — на Центральной аллее и шесть — в зоне "Очаг".
В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 24:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Понедельник — нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.
В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Понедельник — технический день. Цена билетов — от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.
Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 — с искусственным.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Эрмитаж , Правительство Москвы
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