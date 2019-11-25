Названа самая популярная станция МЦД

Самой популярной станцией МЦД стала станция «Одинцово»

Станция «Одинцово» стала самой популярной у пассажиров со дня запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что средний пассажиропоток на станции составил 34,5 тысячи человек в сутки, что на девять процентов больше, чем на прошлой неделе.