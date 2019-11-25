Названа самая популярная станция МЦД

Станция «Одинцово» стала самой популярной у пассажиров со дня запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В ведомстве отметили, что средний пассажиропоток на станции составил 34,5 тысячи человек в сутки, что на девять процентов больше, чем на прошлой неделе.
Напомним, движение по двум маршрутам МЦД официально открыли в четверг, 21 ноября. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин. За два первых дня работы двух линий МЦД ими воспользовались свыше миллиона пассажиров. Сегодня в своём микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поезд по Московским центральным диаметрам с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным.