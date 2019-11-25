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Самой популярной станцией МЦД стала станция «Одинцово» 

Москва меняется 6 часов назад
Названа самая популярная станция МЦД
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Станция «Одинцово» стала самой популярной у пассажиров со дня запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В ведомстве отметили, что средний пассажиропоток на станции составил 34,5 тысячи человек в сутки, что на девять процентов больше, чем на прошлой неделе.
Напомним, движение по двум маршрутам МЦД официально открыли в четверг, 21 ноября. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин. За два первых дня работы двух линий МЦД ими воспользовались свыше миллиона пассажиров. Сегодня в своём микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поезд по Московским центральным диаметрам с 25 ноября по 8 декабря будет бесплатным.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Владимир Путин
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