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Криминал

Мэр Москвы подписал закон об инвестиционном налоговом вычете 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Мэр подписал закон об инвестиционном налоговом вычете
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, получивших статус московских инвесторов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Законом установлено право на применение инвестиционного налогового вычета для организаций, которые получили статус московского инвестора первой или второй категории. Размер инвестиционного налогового вычета устанавливается в размере 90% суммы расходов от первоначальной стоимости приобретенных или созданных основных средств, а также 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости модернизированных основных средств.
Кроме того, установлены «ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Москвы, применяемые при расчете предельной величины инвестиционного налогового вычета для организаций, получивших статус московского инвестора первой или второй категории, — в размере 12,5% и 8% соответственно».
Настоящий закон вступит в силу с 1 января 2020 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и утратит силу с 1 января 2028 г.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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