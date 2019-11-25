Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину
Политика
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал

Москвичей призвали пройти опрос о благоустройстве дворов 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
Москвичей призвали пройти опрос о благоустройстве дворов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичам предложили пройти опрос о благоустройстве дворов на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter. По словам мэра, дворы занимают ключевое место в программе столичных властей "Мой район".
"Выходя из дома, мы обязательно идем через двор. В нем проходит значительная часть жизни. Малыши играют в песочницах, катаются на горках, качелях. Подростки занимаются спортом, общаются, бабушки традиционно сидят на лавочках", — написал Собянин.
Мэр добавил, что от того, как благоустроен двор, зависит, как человек чувствует себя в городе.
На портале "Активный гражданин" москвичи могут написать, как они хотят обустроить свой двор. Речь идет не только о необходимости озеленения или о создании зон для спорта, но и о косметическом ремонте.
Программа "Мой район" появилась в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов.
Жители просили решить сотни различных вопросов, касающихся жизни их района, начиная от сломанных качелей на детской площадке, заканчивая строительством новой школы или поликлиники.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Москва24: последние новости
Настасьинский переулок не будут переименовывать в честь Марка Захарова Настасьинский переулок не будут переименовывать в честь Марка Захарова Собянин пригласил участников "Московского долголетия" на каток в сад "Эрмитаж" Собянин пригласил участников "Московского долголетия" на каток в сад "Эрмитаж" Собянин уволил замруководителя департамента строительства Москвы Собянин уволил замруководителя департамента строительства Москвы
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину 5
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 155
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 5
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 13
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение