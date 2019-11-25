Москвичам посоветовали пять музеев для всей семьи

Жителям столицы посоветовали пять музеев, куда можно сходить всей семьей в период холодов.

В Музее Яндекса собраны экспонаты, которые играли ключевую роль в процессе развития отечественной и мировой индустрии персонального компьютинга. Здесь можно увидеть коллекцию рабочих станций советского производства, основу которой составляет техника Виктора Боева. Практически все экспонаты музея находятся в рабочем состоянии. Для посетителей регулярно проводятся тематические лекции и мастер-классы.

В Музее Apple жители столицы смогут познакомиться с историей компании. Его коллекция насчитывает сотни экземпляров, среди которых персональные компьютеры, аксессуары и другие устройства. Также посетители познакомятся с мемуарами топ-менеджмента компании и технической документацией.

Историческая экспозиция МЖД охватывает историю московского железнодорожного транспорта с начала XX века. На выставке представлены макеты рельсового автобуса РА-2 и скоростной электрички «Спутник». Посетители узнают об истории развития движения самого быстрого поезда страны — «Сапсана».

Музей Шереметьево расскажет посетителям об истории и деятельности аэропорта. В экспозицию включены генеральный план воздушной гавани, знамя предприятия, исторические документы и архивные фотографии. Музей можно посетить с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 15:30.