Москвичам посоветовали пять музеев для всей семьи 

Жителям столицы посоветовали пять музеев, куда можно сходить всей семьей в период холодов.
В Музее Яндекса собраны экспонаты, которые играли ключевую роль в процессе развития отечественной и мировой индустрии персонального компьютинга. Здесь можно увидеть коллекцию рабочих станций советского производства, основу которой составляет техника Виктора Боева. Практически все экспонаты музея находятся в рабочем состоянии. Для посетителей регулярно проводятся тематические лекции и мастер-классы.
В Музее Apple жители столицы смогут познакомиться с историей компании. Его коллекция насчитывает сотни экземпляров, среди которых персональные компьютеры, аксессуары и другие устройства. Также посетители познакомятся с мемуарами топ-менеджмента компании и технической документацией.
Историческая экспозиция МЖД охватывает историю московского железнодорожного транспорта с начала XX века. На выставке представлены макеты рельсового автобуса РА-2 и скоростной электрички «Спутник». Посетители узнают об истории развития движения самого быстрого поезда страны — «Сапсана».
Музей Шереметьево расскажет посетителям об истории и деятельности аэропорта. В экспозицию включены генеральный план воздушной гавани, знамя предприятия, исторические документы и архивные фотографии. Музей можно посетить с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 15:30.
Посетители музея «Мосфильма» смогут практически дотронуться до полюбившихся всем фильмов. Например, вживую увидеть старый Копенгаген из кинокартины Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». На экспозиции также представлена коллекция актерских костюмов. Гости смогут ощутить атмосферу съемочных площадок и павильонов.