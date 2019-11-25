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Собянин дал старт проходке первого тоннеля Коммунарской линии метро 

Москва24 + ещё 13 4 часа назад
Дан старт проходке тоннеля Коммунарской линии метро
Фото: ТАСС
Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции "Университет дружбы народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии метро
"Сегодня историческое событие — началась проходка тоннельного щита в сторону Коммунарки, Коммунарской ветки метро. Это самая большая за всю историю метро по протяженности линия, которая идет даже не от центра, а от МЦК и до Коммунарки. Это около 40 километров, и ей будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно", — рассказал мэр.
По его словам, новая линия разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также в целом улучшит транспортную доступность в этих районах. Собянин выразил надежду, что первый этап строительства будет завершен в 2023 году.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин рассказал Собянину, что работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. На остальных станциях данного участка, по его словам, развернуты работы по ограждению котлована.
Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживает более миллиона человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.
Новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию.
Длина Коммунарской линии составит порядка 38 километров с 16 станциями. Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" организуют крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.
Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".
По участкам Коммунарской линии от "Севастопольского проспекта" до "Улицы Новаторов" и от "Коммунарки" до "Троицка" ведется разработка проектной документации. Проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов " в сторону станции "Улица Новаторов" будет вести "ветеран" московского метростроя — ТПМК "Светлана" диаметром шесть метров.
"Светлану" разработали в 2012 году. Ранее она успешно завершила проходку 10 тоннелей московского метро общей протяженностью более 10 километров. Теперь "Светлане" предстоит пройти более 2,7 тысячи метров и в ноябре 2020 года достичь котлована строящейся станции метро "Улица Новаторов".
В декабре 2019 года планируется начать проходку еще двух тоннелей Коммунарской линии: правого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до станции "Улица Новаторов" (ТПМК "Елена") и правого перегонного тоннеля от станции "Славянский мир" до станции "Улица Генерала Тюленева" (ТПМК "Дарья").
Ранее в Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро. Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , РУДН
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