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В Москве вырос пассажиропоток станций метро 

Моя Москва.онлайн + ещё 2 1 час назад
В Москве вырос пассажиропоток станций метро
Фото: РИА Новости
В Москве пассажиропоток пересадочных станций метро вырос до 30% после открытия движения на МЦД. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В ведомстве отметили, что теперь пассажиры строят новые альтернативные маршруты с МЦД до «удобных» станций метро, а не до конечных или вокзальных, как это было раньше.
Уточняется, что уже на 3 день работы диаметров прирост пассажиров поднялся до 30%.
Это отмечалось на таких станциях, как: «Новохохловская», «Рижская» Калужско-Рижской линии, «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии, «Международная» Филевской линии и станции «Деловой центр».
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