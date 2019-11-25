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Станцию «Улица 800-летия Москвы» украсят изображениями первомайских шествий 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Станцию «Улица 800-летия Москвы» украсят по-новому
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Новую станцию столичного метро "Улица 800-летия Москвы" планируют украсить панно с изображением первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров и других атрибутов советского прошлого. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал. При этом само оформление платформы будет необычным — половину станции оформят в ярко красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой, продольные светильники на потолке будут "сшивать" две стороны словно нити", — заявил специалист.
Станция "Улица 800-летия Москвы" возводится на пересечении одноименной улицы и Дмитровского шоссе. Платформа станет продолжением Люблинско-Дмитровской линии. Проект строительства уже утвердил мэр столицы Сергей Собянин, а работы стартовали в октябре 2019 года.
К 2023 году на Люблинско-Дмитровской линии планируют ввести еще две станции — "Лианозово" и "Физтех". За счет метро в правительстве Москвы рассчитывают снизить нагрузку на прилегающие к Дмитровскому шоссе улицы.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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