Станцию «Улица 800-летия Москвы» украсят по-новому

Станцию «Улица 800-летия Москвы» украсят изображениями первомайских шествий

Новую станцию столичного метро "Улица 800-летия Москвы" планируют украсить панно с изображением первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров и других атрибутов советского прошлого. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал. При этом само оформление платформы будет необычным — половину станции оформят в ярко красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой, продольные светильники на потолке будут "сшивать" две стороны словно нити", — заявил специалист.

Станция "Улица 800-летия Москвы" возводится на пересечении одноименной улицы и Дмитровского шоссе. Платформа станет продолжением Люблинско-Дмитровской линии. Проект строительства уже утвердил мэр столицы Сергей Собянин , а работы стартовали в октябре 2019 года.