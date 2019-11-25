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Завершилась реставрация особняка И. Миндовского на ул. Поварская 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Завершилась реставрация особняка Миндовского
Фото: CC BY-SA 3.0
Завершилась реставрация особняка Ивана Миндовского на ул. Поварская, которая началась в 2017 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
«Сегодня с удовольствием вам представляем итоги реставрационных работ на одном из прекраснейших объектов московского модерна, здании И. Миндовского, построенного по проекту Льва Кекушева, известного московского мастера. При проведении реставрационных работ не обошлось без открытий. Это результат настоящей комплексной московской ресторации. Удалось отреставрировать витраж, плафон, интереснейшие реставрационные открытия произошли в зимнем саду: спускаясь по лестнице этого особняка, обратите внимание на уникальную отопительную батарею 1903 г. постройки, подлинную батарею. Особенно обратите внимание, выходя из этого здания, на скульптуру, стоящую на крыше этого объекта, это восстановленная скульптура — муза живописи, восстановленная по историческим чертежам. Реставрация началась в 2017 г. и сейчас завершена», — сказал А. Емельянов.
В свою очередь руководитель ГлавУпДК Сергей Макаров сообщил, что на реставрацию было потрачено около 350 млн руб. «На реставрацию этого особняка было потрачено около 350 млн руб. Каждый год ГлавУпДК ставит в план своего развития реставрацию особняков, и каждый год мы сдаем несколько особняков. Исторически здесь размещалось посольство Новой Зеландии, на момент реставрации оно выехало, и сейчас после завершения всех работ посольство Новой Зеландии вернется сюда», — отметил С. Макаров.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Макаров
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