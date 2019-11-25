Завершилась реставрация особняка Миндовского

Завершилась реставрация особняка И. Миндовского на ул. Поварская

Завершилась реставрация особняка Ивана Миндовского на ул. Поварская, которая началась в 2017 г. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Агентство «Москва»: последние новости

Прирост пассажиропотока станций метро с пересадками на МЦД составил до 30%

С.Собянин: Проезд по МЦД будет бесплатным две недели с 25 ноября

Почти 10 млн пассажиров в сутки будут пользоваться метро, МЦД и МЦК в 2020 г.