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На Манежной площади установили 20-метровую елку 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
На Манежной площади установили 20-метровую елку
Фото: ТРК "Звезда"
В центре Москвы уже создают новогоднее настроение, там установлена елка родом из Тверской области.
На Манежной площади в Москве уже царит новогоднее настроение. Там установили 20-метровую елку, которая приехала из Тверской области. Для того, чтобы украсить новогоднее дерево, понадобилась спецтехника.
Весь день на ветки вешали шары и игрушки. А их ни много, ни мало — 3,5 тысячи штук. Красные и золотые, в русско-народном стиле. Законченный вид елочке придала гирлянда длиной в 3 километра. Рядом с ней вырос целый лес — деревья поменьше украшают собой всю площадь.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартует в столице через 2 недели.
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Теги:
Новости Москвы , Общество , Тверская Область
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