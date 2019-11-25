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Фестиваль испано— и португалоязычных стран пройдет 30 ноября в Москве 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
В Москве пройдет испано-португальский фестиваль
Фото: Mos.ru
Фестиваль испано— и португалоязычных стран пройдет в Ибероамериканском культурном центре в Москве 30 ноября. Посетителей ждут языковые курсы, лекции, танцевальные мастер-классы, выставки, презентации книг, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.
"В фестивале примут участие посольства испано— и португалоязычных стран, студенческие землячества, Институт Сервантеса в Москве, языковые школы, издательства и переводчики, танцевальные коллективы и музыканты", — сообщается на сайте.
Главным событием фестиваля станет литературно-музыкальный спектакль "Я — Федерико Гарсиа Лорка", посвященный известному испанскому поэту. На встрече, посвященной испанскому историку и философу Мигелю Леону Портилье, посетителям покажут фильм на испанском языке. Также состоятся публичные чтения романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина на русском, португальском и испанском языках. Для детей пройдут уроки португальского языка и спектакли по мотивам бразильских сказок.
В фестивале примет участие шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш, он расскажет о традиционных для своей страны праздниках. Испанский художник Имас Село проведет авторскую экскурсию по собственной выставке "Города и горожане". В музыкальной программе фестиваля пройдет шоу, которое погрузит зрителей в атмосферу карнавального Рио-де-Жанейро, также состоится мастер-класс латиноамериканских танцев.
Все мероприятия фестиваля бесплатные. Для участия нужно зарегистрироваться.
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Теги:
Новости Москвы , Евгений Онегин
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