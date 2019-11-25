Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Общество

Три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом 

Москва24 + ещё 6 2 часа назад
Три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Три дополнительных электропоезда "Ласточка" запустят между Москвой и Зеленоградом в вечерний час пик с 8 декабря.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, составы будут курсировать ежедневно с Ленинградского вокзала в 21:30 и 22:46, а от платформы Крюково — в 20:42.
Раньше по выходным последний скоростной поезд в Крюково отправлялся в 21:02. Отмечается, что поезда позволят разгрузить направление по вечерам.
"Кроме того, горожане смогут выбрать наиболее удобное время для того, чтобы уехать домой или добраться до центра", — сказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что с 8 декабря в утренний час пик в будни будут ходить две дополнительных электрички в Москву со станций Подсолнечной (Солнечногорск) и Крюково.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Москва24: последние новости
Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ 
Теги:
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 225
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1428
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 94
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение