Сергей Собянин пригласил москвичей посетить катки

Сергей Собянин. Москвичи могут посетить катки, открывшиеся на ВДНХ и в Парке Горького. Об этом на своей официальной странице в сети Twitter написал мэр Москвы

— Можно начинать зимний сезон: открылись катки на ВДНХ и в Парке Горького, — говорится в сообщении, опубликованной главой города.

Он также отметил, что в этом году на ВДНХ организовали три тематических зоны, оформленных в историческом стиле. Главной темой катка в Парке Горького стал космос.

Также москвичи могут посетить пункты проката коньков и фуд-корты.