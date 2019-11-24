Собянин пригласил москвичей посетить катки

Москвичи могут посетить катки, открывшиеся на ВДНХ и в Парке Горького. Об этом на своей официальной странице в сети Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Можно начинать зимний сезон: открылись катки на ВДНХ и в Парке Горького, — говорится в сообщении, опубликованной главой города.
Он также отметил, что в этом году на ВДНХ организовали три тематических зоны, оформленных в историческом стиле. Главной темой катка в Парке Горького стал космос.
Также москвичи могут посетить пункты проката коньков и фуд-корты.