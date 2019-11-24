Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США испугались «абсолютного оружия» России
В США испугались «абсолютного оружия» России
Армия
"Русский" кандидат вступил в президентскую гонку в США
"Русский" кандидат вступил в президентскую гонку в США
В мире
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
В мире
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
Происшествия

Собянин рассказал о «технических огрешностях» при запуске МЦД 

Мослента + ещё 6 1 час назад
Собянин рассказал о «технических огрешностях» при запуске МЦД
Фото: Мослента
Проблемы, которые возникли при запуске Московских центральных диаметров (МЦД), устранят в кратчайшие сроки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов», — отметил градоначальник.
Он напомнил, что ранее столичные власти провели активную работу по совершенствованию функционирования Московского центрального кольца (МЦК) после его запуска. «Примерно такая же работа, пожалуй, даже более масштабная, будет происходить на открытых МЦД», — пояснил Собянин.
В частности, по его словам, речь идет о налаживании работы всей системы в целом, а также о поставке нового подвижного состава и укладке дополнительных путей.
Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Мослента: последние новости
В московском метро заметили идеального по габаритам пассажира В московском метро заметили идеального по габаритам пассажира В Москве раскрыли планы на ежедневное исполнение гимна в школах В Москве раскрыли планы на ежедневное исполнение гимна в школах В Москву снова пришли лисы В Москву снова пришли лисы
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США испугались «абсолютного оружия» России
В США испугались «абсолютного оружия» России 147
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США 27
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе 50
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
Скандал с Ротару: Пушков ответил Поклонской
Скандал с Ротару: Пушков ответил Поклонской 2
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение