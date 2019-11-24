Собянин рассказал о «технических огрешностях» при запуске МЦД

Проблемы, которые возникли при запуске Московских центральных диаметров (МЦД), устранят в кратчайшие сроки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов», — отметил градоначальник.

Он напомнил, что ранее столичные власти провели активную работу по совершенствованию функционирования Московского центрального кольца (МЦК) после его запуска. «Примерно такая же работа, пожалуй, даже более масштабная, будет происходить на открытых МЦД», — пояснил Собянин.

В частности, по его словам, речь идет о налаживании работы всей системы в целом, а также о поставке нового подвижного состава и укладке дополнительных путей.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

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