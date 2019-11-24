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Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Фото: Официальная Страница Сергея Собянина «ВКонтакте»
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери. Пожелания он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
— Сегодня День матери — самого дорогого человека. Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником! — написал градоначальник.
Ранее столичным мамам напомнили о возможности получить финансовую и психологическую поддержку.
Напомним, День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день в столице проходит большое количество тематических мероприятий в музеях, кинотеатрах, библиотеках и культурных центрах.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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