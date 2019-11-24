Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери. Пожелания он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сегодня День матери — самого дорогого человека. Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником! — написал градоначальник.

Ранее столичным мамам напомнили о возможности получить финансовую и психологическую поддержку.

Напомним, День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день в столице проходит большое количество тематических мероприятий в музеях, кинотеатрах, библиотеках и культурных центрах.