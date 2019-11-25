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Два района Москвы соединят подземным переходом 

Москва меняется + ещё 1 4 часа назад
Два района соединят подземным переходом
Фото: © Москва меняется
Новый подземный переход появится между районами Орехово-Борисово Северное и Царицыно. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на портале Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Согласно представленному проекту, попасть в подземный переход под улицей Медиков можно будет через три входа, рядом с каждой лестницей установят пандусы для инвалидных колясок. Новый стометровый пешеходный тоннель расположится под путями железной дороги, которые используют для маршрута Московского центрального диаметра «Нахабино-Подольск».
Данный проект обеспечит безопасное передвижение граждан не только через железнодорожные пути, но и через улицу Каспийская, которая относится к Юго-Восточной хорде. Кроме того, что переход свяжет несколько районов на юге Москвы, с помощью него людям будет легче попасть в музей-заповедник Царицыно.
Фото © Москва меняется
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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