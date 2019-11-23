На ВДНХ открылся павильон «Азербайджан»

На ВДНХ после реставрации открылся павильон «Азербайджан»

Павильон «Азербайджан» в историческом облике открылся на ВДНХ после реставрации. C 1966 года объект был скрыт за фальшфасадом.

На ВДНХ после реставрации открылся павильон № 14 «Азербайджан» («Вычислительная техника и информатика»), — говорится на сайте мэра Москвы

Реставраторы демонтировали фальшфасад с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»), открыв первоначальный облик здания, украшенный майоликовыми узорами и советской символикой. Кроме этого, была проведена работа по восстановлению элементов декора на исторических фасадах.

Кроме этого, мастера восстановили свод портала главного входа, парадную лестницу из гранита, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор основного фасада и другие элементы здания.

В ходе работ реставраторы раскрыли исторические световые фонари, восстановили кирпичную кладку, плафоны на потолке, а также мраморную облицовку цоколя и пилястр. Также обновлены узоры, олицетворяющие азербайджанское ковроткачество, и мозаичное покрытие мраморных полов.

Специалисты также отреставрировали витражи шебеке — решётки из орехового дерева. Азербайджанские мастера собирают их без использования гвоздей из небольших деталей.