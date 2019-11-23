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На ВДНХ после реставрации открылся павильон «Азербайджан» 

News.ru + ещё 4 1 час назад
На ВДНХ открылся павильон «Азербайджан»
Фото: АГН «Москва»
Павильон «Азербайджан» в историческом облике открылся на ВДНХ после реставрации. C 1966 года объект был скрыт за фальшфасадом.
На ВДНХ после реставрации открылся павильон № 14 «Азербайджан» («Вычислительная техника и информатика»), — говорится на сайте мэра Москвы.
Реставраторы демонтировали фальшфасад с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»), открыв первоначальный облик здания, украшенный майоликовыми узорами и советской символикой. Кроме этого, была проведена работа по восстановлению элементов декора на исторических фасадах.
Кроме этого, мастера восстановили свод портала главного входа, парадную лестницу из гранита, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор основного фасада и другие элементы здания.
В ходе работ реставраторы раскрыли исторические световые фонари, восстановили кирпичную кладку, плафоны на потолке, а также мраморную облицовку цоколя и пилястр. Также обновлены узоры, олицетворяющие азербайджанское ковроткачество, и мозаичное покрытие мраморных полов.
Специалисты также отреставрировали витражи шебеке — решётки из орехового дерева. Азербайджанские мастера собирают их без использования гвоздей из небольших деталей.
Как писал News.ru, власти Москвы планируют отреставрировать здание старинной гостиницы «Советская», которое расположено на Ленинградском проспекте. Перед реставрацией специалисты должны определить, к какому архитектурному стилю относится постройка.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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