По Москве-реке запустят экологические экскурсии

Экологические экскурсии для детей по Москве‑реке начнутся в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Правительство города закупило теплоход, где могут собираться группы 40 человек с экипажем примерно 15 человек — это технический, лекторский персонал. Они могут показать детям все, что есть в Москве-реке, и все, что есть на побережье Москвы-реки. Мы увидим здесь и подводный мир и прилегающие территории. Экскурсия может длиться два, три, четыре часа», — сказал Бирюков.

Он отметил, что столичные экоцентры будут организовывать данную экскурсионную работу. Первые поездки пройдут уже в следующем году.