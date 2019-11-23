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По Москве-реке запустят экологические экскурсии 

Москва меняется + ещё 6 1 час назад
По Москве-реке запустят экологические экскурсии
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Экологические экскурсии для детей по Москве‑реке начнутся в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Правительство города закупило теплоход, где могут собираться группы 40 человек с экипажем примерно 15 человек — это технический, лекторский персонал. Они могут показать детям все, что есть в Москве-реке, и все, что есть на побережье Москвы-реки. Мы увидим здесь и подводный мир и прилегающие территории. Экскурсия может длиться два, три, четыре часа», — сказал Бирюков.
Он отметил, что столичные экоцентры будут организовывать данную экскурсионную работу. Первые поездки пройдут уже в следующем году.
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