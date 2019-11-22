В Москве построят новый киноцентр на месте «Соловья»

В Москве могут построить новый киноцентр на месте «Соловья»

Владимир Мединский. Проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр, сообщил министр культуры РФ

"Я не хочу анонсировать никакие решения, но правительство Москвы этим занимается, и я в курсе, что эта проблема будет решена. Либо на том месте новый появится кинозал, либо появится где-то рядом", — сказал Мединский в видеоинтервью РБК.

По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.

"Я знаю, насколько внимательно и осмотрительно мэр Москвы подходит к подобным проблемам, какую колоссальную работу по преобразованию нашей столицы он делает, поэтому я глубоко убежден, что максимум возможного в интересах Москвы и москвичей будет сделано", — подчеркнул министр.

Он добавил, что в ближайшие три года в столице запланировано строительство еще тысячи новых кинозалов и призвал предпринимателей присоединиться к этому проекту.