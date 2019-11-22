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В Москве могут построить новый киноцентр на месте «Соловья» 

ТАСС 2 часа назад
В Москве построят новый киноцентр на месте «Соловья»
Фото: РИА Новости
Проблема с киноцентром "Соловей", который планируется закрыть в конце года, будет решена. На его месте или неподалеку могут построить новый кинотеатр, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Я не хочу анонсировать никакие решения, но правительство Москвы этим занимается, и я в курсе, что эта проблема будет решена. Либо на том месте новый появится кинозал, либо появится где-то рядом", — сказал Мединский в видеоинтервью РБК.
По его словам, правительство Москвы ведет переговоры с собственниками здания, чтобы система показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы сохранилась.
"Я знаю, насколько внимательно и осмотрительно мэр Москвы подходит к подобным проблемам, какую колоссальную работу по преобразованию нашей столицы он делает, поэтому я глубоко убежден, что максимум возможного в интересах Москвы и москвичей будет сделано", — подчеркнул министр.
Он добавил, что в ближайшие три года в столице запланировано строительство еще тысячи новых кинозалов и призвал предпринимателей присоединиться к этому проекту.
"Мы даем госсубсидию, только выразите желание открыть у себя дома, [в своем городе] кинотеатр", — обратился он к бизнесменам.
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Теги:
Новости Москвы , Владимир Мединский , Правительство Москвы
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