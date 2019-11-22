Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
В мире
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Происшествия
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину
Армия
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
Армия

Названа вероятная причина сбоя на МЦК 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Названа причина сбоя на МЦК
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, сбой в движении поездов на Московском центральном кольце (МЦК) произошел из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщил информированный источник.
«Сбой возник в 18.30 мск. Причина отсутствия напряжения выясняется», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам очевидцев, на участке от Кутузовской до Лужников поезда не ходят уже около часа.
В пресс-службе метрополитена сообщили, что движение уже вводится в график.
«Движение на МЦК (14) на внешнем кольце (против часовой стрелки) восстановлено и введено в график», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Ранее сообщалось, что сбой возник по техническим причинам.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На ВДНХ открыли главный каток страны На ВДНХ открыли главный каток страны Названа вероятная причина сбоя на МЦК Названа вероятная причина сбоя на МЦК Названа дата начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту Названа дата начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту 
Теги:
Новости Москвы , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне 312
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Найден еще один возможный участник казни в Сирии 256
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину 80
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто 114
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала 90
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение