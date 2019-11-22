Названа причина сбоя на МЦК

Названа вероятная причина сбоя на МЦК

По предварительным данным, сбой в движении поездов на Московском центральном кольце (МЦК) произошел из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщил информированный источник.

«Сбой возник в 18.30 мск. Причина отсутствия напряжения выясняется», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам очевидцев, на участке от Кутузовской до Лужников поезда не ходят уже около часа.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что движение уже вводится в график.

«Движение на МЦК (14) на внешнем кольце (против часовой стрелки) восстановлено и введено в график», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Ранее сообщалось, что сбой возник по техническим причинам.