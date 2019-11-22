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В Москве набирает обороты подготовка к зимним праздникам 

Вести Подмосковья 43 минуты назад
В Москве готовятся к зимним праздникам
Фото: mos.ru
В преддверии зимних праздников столицу покоряют новогодние украшения и необычно оформленные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». В этом году принять участие в конкурсе «Елка детства» могут все желающие, сообщает изданию «Вести Подмосковья» оргкомитет «Московские сезоны».
Лучшие работы конкурса украсят рождественские ёлки в центре столицы на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Прием заявок продолжается до 27 ноября 2019 года.
Участникам конкурса необходимо разработать свой собственный дизайн «Ёлки детства» и придумать уникальный стиль елочных украшений. К заявке нужно прикрепить эскизы и сочинение о том, что для вас стало источником вдохновения для создания образа елки своей мечты.
Члены экспертного жюри и представители оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» отберут лучшие работы и адаптируют их для уличных условий.
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Новости Москвы
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