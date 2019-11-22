В Москве готовятся к зимним праздникам

В Москве набирает обороты подготовка к зимним праздникам

В преддверии зимних праздников столицу покоряют новогодние украшения и необычно оформленные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». В этом году принять участие в конкурсе «Елка детства» могут все желающие, сообщает изданию «Вести Подмосковья» оргкомитет «Московские сезоны».

Лучшие работы конкурса украсят рождественские ёлки в центре столицы на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Прием заявок продолжается до 27 ноября 2019 года.

Участникам конкурса необходимо разработать свой собственный дизайн «Ёлки детства» и придумать уникальный стиль елочных украшений. К заявке нужно прикрепить эскизы и сочинение о том, что для вас стало источником вдохновения для создания образа елки своей мечты.

Члены экспертного жюри и представители оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» отберут лучшие работы и адаптируют их для уличных условий.