Главный каток страны открылся на ВДНХ в Москве

Самый большой в Европе искусственный ледовый каток открылся на ВДНХ в Москве в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"22 ноября на ВДНХ открылся главный каток страны. В юбилейный для выставки сезон москвичи и гости столицы могут кататься по Центральной аллее от фонтана "Дружба народов" до фонтана "Каменный цветок". С высоты птичьего полета самый большой каток Европы напоминает по форме волшебный золотой ключик", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по случаю открытия катка на ВДНХ в пятницу пройдут выступления известных российских исполнителей и праздничный фейерверк. Каток украсила праздничная подсветка и пешеходный мост, в центре расположено светящееся поле из подснежников, васильков и незабудок.

В пресс-службе уточнили, что ледовое поле разделено на три зоны: аллею влюбленных вокруг фонтана "Дружба народов", отдельную площадку для детей от трех до восьми лет и просторную территорию для всех отдыхающих. Площадь искусственного ледового покрытия — 20,5 тыс. кв. м, функционирование катка обеспечивают 11 холодильных установок отечественного производства.

В будни, кроме понедельника, каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.

Традиция организовывать на ВДНХ катки берет начало с 1954 года.