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В Москве раскрыли планы на ежедневное исполнение гимна в школах 

Мослента 3 часа назад
В Москве раскрыли планы на исполнение гимна в школах
Фото: РИА Новости
В московских школах не планируется вводить обязательное ежедневное исполнение российского гимна. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.
Столичные власти напомнили, что в образовательных организациях гимн играет во время торжественных мероприятий. В частности, он звучит в День знаний, День Победы, на вручении аттестатов или во время проведения других праздничных мероприятий.
21 ноября «Лента.ру» сообщала, что ежедневное исполнение гимна обязали обеспечить в якутских школах. По замыслу, этот проект призван помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами».
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Теги:
Новости Москвы , Образование , Правительство Москвы , Lenta.ru
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