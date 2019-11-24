Сергей Собянин рассказал об устранении проблем в работе МЦД

Технические проблемы в работе Московских центральных диаметров (МЦД) будут устраняться последовательно и спокойно. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

— Вы видели, как мы активно продолжали совершенствовать работу по МЦК (Московскому центральному кольцу — прим. «ВМ») после его открытия, примерно такая же работа, пожалуй, даже более масштабная, будет происходить и на уже открытых МЦД, — заявил градоначальник.

По его словам, в рамках работы проходит отладка системы взаимодействия различных организаций и прокладка дополнительных путей, а также поставка нового подвижного состава. Мэр также добавил, что технические погрешности во время эксплуатации таких «масштабных, огромных проектов» являются естественным процессом.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум диаметрам МЦД. Мэр столицы подарил президенту именную «Тройку». Позже они прокатились по первым маршрутам.

Напомним, общая протяженность новых диаметров составляет более 120 километров. Теперь пассажиры смогут добираться с помощью новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, среди которых метро, МЦК и железнодорожный транспорт. При этом интервал движения поездов «Иволга» составит всего пять–шесть минут.