Москвичи смогут бесплатно проверить психическое здоровье

Москвичи смогут пройти бесплатную психологическую диагностику

Жители столицы смогут бесплатно проверить психику и поучаствовать в тренингах и мастер-классах под руководством психологов. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что с 20 по 22 ноября в столице проходит ежегодный фестиваль по практической психологии. В заключительный день ведущие психологи прочтут лекции на наиболее актуальные темы, проведут семинары, тренинги и мастер-классы, сеансы диагностики и реабилитации для горожан.

Мероприятия пройдут в подразделениях столичной службы психологической помощи. Они расположены во всех административных округах Москвы.

Ранее сообщалось, что в столичном Центре имени Сухаревой открылось отделение медико-социальной реабилитации для детей и подростков. Это первое подразделение в Москве, готовое оказывать помощь детям от семи до 17 лет с самыми тяжелыми душевными расстройствами.

Отделение рассчитано на 30 коек. Продолжительность стандартного курса лечения — 45 дней. В заведении организована многофункциональная зона для отдыха и занятий.