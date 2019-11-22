Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
В мире
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину
Армия
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
Армия
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
В мире

В парках Москвы появятся почтовые ящики Деда Мороза 

RT на русском + ещё 12 5 часов назад
В парках Москвы появятся почтовые ящики Деда Мороза
Фото: mos.ru
В 17 московских парках с 25 ноября по 8 декабря будут работать почтовые ящики Деда Мороза, где каждый желающий сможет оставить своё послание, сообщает телеканал «360».
В частности, ящики появятся в Парке Горького, саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», а также в Воронцовском парке, в парках «Красная Пресня», «Садовники», Бабушкинском парке, в ландшафтном парке «Митино».
Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, почтовые ящики будут отличаться необычным декором, похожим на гжельскую роспись, и надписями: «Почта Деда Мороза».
«Для того, чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать своё имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание», — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани 23 ноября состоится шествие Дедов Морозов.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
RT на русском: последние новости
Интервал между поездами МЦК сократили до четырёх минут Интервал между поездами МЦК сократили до четырёх минут Более 500 тысяч пассажиров воспользовались МЦД в первый день работы Более 500 тысяч пассажиров воспользовались МЦД в первый день работы Движение поездов на МЦД-2 ввели в график после сбоя Движение поездов на МЦД-2 ввели в график после сбоя
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Эрмитаж , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне 35
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину 28
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто 9
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала 87
В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль
В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение