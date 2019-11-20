Сергей Собянин утвердил проекты планировок ряда объектов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, который определит планировку территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Терешково». Документ опубликован на официальном сайте главы города.

Уточняется, что площадь ТПУ с прилегающими территориями составит почти 8 гектаров. Они находятся в районе Московский и ограничены рядом объектов: жилым микрорайоном, жилым комплексом, дорожной магистралью и некоммерческими садовыми товариществами.

Кроме того, Собянин утвердил проект планировки кабельного коллектора от улицы Авиаконструктора Яковлева до Ленинградского проспекта площадью 0,61 гектара и территории городских инженерных сетей на улице Академика Комарова площадью около 4,7 гектара.