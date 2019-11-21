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Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 

ТАСС + ещё 4 36 минут назад
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Фото: ТАСС
Ситуация с заторами на дорогах Москвы вечером в четверг достигла двеяти из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:15 мск.
Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.
На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на западе, северо-западе и востоке и юго-востоке по внешней стороне, на юго-западе — по внутренней. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Ленинградском и Волоколамском в сторону области.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , Яндекс
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