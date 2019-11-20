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Заммэра Марат Хуснуллин теперь есть в соцсетях 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Хуснуллин появился в соцсетях
Фото: Вести.Ru
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях.
"Всем привет! Теперь я — в социальных сетях. Так я смогу напрямую рассказывать обо всем, что строится в Москве, о решениях, которые мы принимаем, о том, что это даст городу", — написал Марат Хуснуллин в своем Instagram.
Также в своем первом посте в Instagram Хуснуллин рассказал о ТПУ "Рязанская", которую собираются открыть в течение двух-трех месяцев. Помимо этого, у вице-мэра появились странички в ВКонтакте, Facebook и Twitter.
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Теги:
Новости Москвы , Марат Хуснуллин
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