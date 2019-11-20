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Собянин призвал москвичей присылать идеи для проекта «Город спорта» 

Моя Москва.онлайн + ещё 3 2 часа назад
Собянин призвал присылать идеи для «Города спорта»
Фото: Моя Москва.онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске краудсорсинг-проект «Город спорта». Об этом он написал на своей странице в соцсети Вконтакте.
До 29 ноября москвичи смогут предложить свои идеи по развитию спорта в столице на портале crowd.mos.ru.
Отмечается, что запуск этого проекта стал юбилейным — «Город спорта» запущен в 20-й раз.
В рамках проекта горожане смогут предложить идеи по спортивным мероприятиям в городе и обсудить способы информирования о них, совместно с другими участниками выбрать лучшие идеи по спортивным секциям, обсудить молодежные спортивные направления и развитие экстремальных видов спорта.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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