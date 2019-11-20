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Проект Мосметростроя признан лучшим в мире 

Вечерняя Москва 1 час назад
Проект Мосметростроя признан лучшим в мире
Фото: Www.Metrostroy.Com/Официальный Сайт Мосметростроя
Проект, реализованный Мосметростроем по модернизации Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги, стал первым в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года 2019». Итоги подвели в США в рамках ежегодной конференции Мировой тоннельной ассоциации. Около 20 международных экспертов оценивали работы номинантов. После тайного голосования отобрали по три финалиста в девяти номинациях. После презентаций проектов жюри сделало свой выбор.
Лучшими проектами стоимостью до 50 миллионов евро стали объекты из трех стран — России, Великобритании и Сингапура.
— По итогам голосования экспертов мирового тоннельного сообщества российский проект «Модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги» обошел проекты-конкуренты и завоевал первое место, — сообщили в пресс-службе «Мосметростроя».
В компании уточнили, что это совместный проект АО «Мосметрострой» и ОАО «РЖД».
— Предложенные специалистами АО «Мосметрострой» технические решения позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннеля на основе старых и новых конструктивных элементов с высокими эксплуатационными характеристиками, — заявили в компании.
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Теги:
Новости Москвы , РЖД , США
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