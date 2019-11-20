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Мосгордума приняла закон о бюджете фонда ОМС на ближайшие три года 

Моя Москва.онлайн + ещё 2 1 час назад
Мосгордума приняла закон о бюджете фонда ОМС
Фото: Моя Москва.онлайн
Мосгордума приняла закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает агентство новостей «Москва».
На ближайшие три года планируемый объем доходов бюджета МГФОМС составит 331, 349 и 367 млрд соответственно.
Расходы фонда направят на выполнение территориальной программы ОМС, расчеты за медицинскую помощь за оказание услуг застрахованным по ОМС гражданам, а также незастрахованным лицам, при заболеваниях и состояниях, которые включены в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Отмечается, что на начало текущего года число застрахованных лиц для расчета суммы субвенции составляет около 12,5 млн человек.
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Теги:
Новости Москвы , Мосгордума , АГН "Москва"
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