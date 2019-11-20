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Политика

«Твоя Москва»: туристам расскажут об актуальных событиях и нетривиальных маршрутах столицы 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
«Твоя Москва»: туристам расскажут об актуальных событиях и нетривиальных маршрутах столицы
Фото: РИА Новости
Комитет по туризму города Москвы совместно с АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства» и Rambler Group запустили информационный проект, цель которого помочь путешественникам из регионов России исследовать столицу. Он интересен и москвичам, которые смогут открыть для себя мегаполис с необычной стороны и получить уникальный опыт исследования города. Проект запущен на сайте издания «Афиша Daily».
Спецпроект «Твоя Москва» создан для привлечения туристов из других городов России, но его материалы будут интересны и жителям столицы. Он расскажет об актуальных событиях и новых нетривиальных городских маршрутах. В создании материалов принимают участие московские и региональные дизайнеры, журналисты, известные фотографы и популярные блогеры.
«Открой свою Москву! Раскрась свое путешествие в столицу» — так звучит слоган спецпроекта. Статьи, обзоры от блогеров, подборки и «звездные» подкасты помогут гостям города сформировать план путешествия, узнать о неочевидных местах и маршрутах мегаполиса.
Одним из интересных форматов стала серия городских моноподкастов. Герой первого выпуска — поэт и музыкант Андрей Лысиков, больше известный как Дельфин. Он прогуливается по осенней Москве, предается воспоминаниям юности и в своем художественном стиле повествует о самых разных местах города. Во втором выпуске подкаста известный архитектор Сергей Чобан делится местами Москвы, в которых он любит гулять и рассказывает о них множество любопытных историй.
На «Афише Daily», в разделе «Дети» можно прочитать о легендарных и новых местах, которые стоит показать современному ребенку, чтобы удивить его. Например, в разделе «Еда» можно пройти тест на знание цен из меню столичных ресторанов и убедиться в демократичности московских цен, а также познакомиться с ресторанами и узнать, как устроить себе маленький гастрономический отпуск. Из статей читатели узнают о секретах столичного шопинга, необычных сувенирах и полезных подарках, которые можно привезти из Москвы. Гид по развлечениям и интересным местам, доступным в любое время дня и ночи можно прочитать в разделе «Прогулки». Здесь же собраны впечатления о городе от региональных блогеров, которые дают свои рекомендации и делятся собственными маршрутами по Москве. Проект будет пополняться по мере выхода новых материалов.
Визуальный ряд для оформления главной страницы проекта создал художник Макс Гошко-Даньков. Он является автором многих арт-объектов, в том числе авторских стен-раскрасок на улицах Москвы. Для того, чтобы «раскрасить» Москву в рамках онлайн-проекта следует прочесть все материалы, тогда образы художника, превратятся в полноцветные объекты.
Кирилл Смирнов, креативный директор Rambler Group:
«Москва сегодня захватывает не только своим величием, исторической архитектурой и достопримечательностями, но и современными городскими проектами, привлекающими в столицу гостей. Редакторы и журналисты Rambler&Co, в том числе «Афиши», накопили многолетний профессиональный опыт освещения лучшего, что происходит в Москве. Мы рады, что город предоставил нам возможность поделиться своей экспертизой с широким кругом людей и гордимся тем, что принимаем участие в этом проекте».
Комитет по туризму города Москвы формирует сильный бренд и создает положительный имидж столицы как туристского центра в России и на международной арене. Это воплощается через законодательные инициативы, конгрессно-выставочную деятельность, событийные и имиджевые проекты в сфере туризма.
АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» была создана в ноябре 2018 года для развития Москвы как международного туристского и культурного центра. Одной из ключевых задач организации является реализация имиджевых и маркетинговых проектов, направленных на продвижение туристического потенциала Москвы как в России, так и за рубежом в целях увеличения потока туристов, а также роста вклада отрасли туризма и сферы услуг в экономику города.
Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений. Основные направления деятельности группы — digital-медиа, онлайн-кинотеатр и технологичные сервисы. Медиахолдинг Rambler Group, объединяющий такие ведущие интернет-издания, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других, занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории — она превышает 56 млн человек.
Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX, web (ПК). В каталоге Оkko представлено 35 000 фильмов, мультфильмов и сериалов. Оборот Okko за 2018 год составил 2,5 млрд рублей. Ежемесячная аудитория Okko — 2,3 млн человек.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
Новости Москвы , Сергей Чобан , Кирилл Смирнов , Дельфин , Apple , Рамблер , Газета.Ru , Чемпионат.com , Афиша Daily , Lenta.ru
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