Названо условие бесплатной пересадки с МЦД на МЦК

Власти Москвы назвали условие бесплатной пересадки с МЦД на МЦК

Для бесплатной пересадки с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) необходимо перепрограммировать в кассе карту «Тройка». Услуга стала доступна в подземке, автоматах по продаже билетов и жёлтых информационных терминалах с 20 ноября текущего года.

Активация карты «Тройка» необходима для того, чтобы записывать на карту новые данные, например информацию о пересадке с метро на МЦД. Сам процесс активации карты «Тройка» напоминает работу с любым флеш-накопителем. Чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню МЦД, эти данные необходимо обновить, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

Оплатить проезд «по диаметру» можно будет и банковскими картами. Одна поездка в зоне «Центральная» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК будет стоить 42 рубля, а в зоне «Пригород» — 49 рублей. Бесплатно на МЦД смогут ездить пенсионеры, опекуны, приёмные родители и патронатные воспитатели.

Как писал News.ru, в Москве впервые в мире будут одновременно работать три десятиметровых щита при строительстве метрополитена. По этому поводу планируется подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. С помощью щита «Победа» китайский подрядчик выполнит проходку двухпутного тоннеля метро на Восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Он пройдёт от станции «Нагатинский затон» до «Кленового бульвара». Далее от переходной камеры за «Кленовым бульваром» будут построены однопутные тоннели в сторону станции «Каширская». Уже начались работы по монтажу ещё одного десятиметрового щита на площадке станции «Кунцевская» БКЛ.