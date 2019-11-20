Москвичам расскажут о капремонте поликлиник

Москвичам расскажут о программе капремонта городских поликлиник

Сотрудники центров "Мои документы" начали информировать москвичей о программе капитального ремонта городских поликлиник, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы

"В 2020 году начнется ремонт 50 зданий городских поликлиник, однако получить медицинскую помощь у своих врачей можно будет в других учреждениях. Сотрудники центров "Мои документы" с 20 ноября начали обход квартир, чтобы проинформировать жителей о скором старте масштабной программы капитального ремонта", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты расскажут, какие учреждения будут ремонтировать и куда гражданам в этот период обращаться за медицинской помощью.

"Обходы будут проводить с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, а также по субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт первых 50 зданий городских поликлиник пройдет с 2020 по 2022 год в рамках проекта "Новый московский стандарт поликлиник". Всего в рамках программы до 2023 года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый стандарт предусматривает создание комфортных кабинетов для врачей и пациентов, размещение диагностической аппаратуры, а также единый подход к формированию штатного расписания врачей.