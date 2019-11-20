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Политика

Москвичам расскажут о программе капремонта городских поликлиник 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Москвичам расскажут о капремонте поликлиник
Фото: РИА Новости
Сотрудники центров "Мои документы" начали информировать москвичей о программе капитального ремонта городских поликлиник, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В 2020 году начнется ремонт 50 зданий городских поликлиник, однако получить медицинскую помощь у своих врачей можно будет в других учреждениях. Сотрудники центров "Мои документы" с 20 ноября начали обход квартир, чтобы проинформировать жителей о скором старте масштабной программы капитального ремонта", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что специалисты расскажут, какие учреждения будут ремонтировать и куда гражданам в этот период обращаться за медицинской помощью.
"Обходы будут проводить с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, а также по субботам и воскресеньям с 11.00 до 18.00", — добавляется в сообщении.
Отмечается, что капитальный ремонт первых 50 зданий городских поликлиник пройдет с 2020 по 2022 год в рамках проекта "Новый московский стандарт поликлиник". Всего в рамках программы до 2023 года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый стандарт предусматривает создание комфортных кабинетов для врачей и пациентов, размещение диагностической аппаратуры, а также единый подход к формированию штатного расписания врачей.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы
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