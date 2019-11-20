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В московском метро появились схемы с первыми маршрутами МЦД 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
В метро появились схемы с первыми маршрутами МЦД
Фото: РИА Новости
В поездах Московского метрополитена появились новые схемы с первыми двумя маршрутами МЦД, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Накануне запуска началось масштабное обновление всех схем метро. Для тех, кому привычнее изучать маршрут не с экрана телефона, а на распечатанной карте, в вагонах метро и на станциях мы размещаем карты метро, совмещённые с первыми двумя маршрутами МЦД», — сообщили в департаменте.
Как уточнили в ведомстве, на новых указателях в метро размещена информация о пересадках и направлении выходов к платформам МЦД-1 и МЦД-2.
Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала о новой системе навигации, разработанной в связи с запуском первых двух диаметров МЦД.
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Теги:
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