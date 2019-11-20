В ТиНАО построят еще шесть станций метро

Андрей Бочкарев. Количество станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы

«Сегодня мы ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро на присоединенных территориях. В ближайшие четыре года в ТиНАО построим еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях», — сообщил Андрей Бочкарев.

На территории ТиНАО сейчас работает восемь станций метро. В 2016 году ввели в эксплуатацию станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, в 2018-м открыли «Рассказовку» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.

До конца 2023 года в ТиНАО построят еще шесть станций метро. Их рабочие названия — «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка» (Коммунарская линия), «Потапово» (Сокольническая линия) и «Пыхтино» (Калининско-Солнцевская линия).

Как отметил Андрей Бочкарев, открытие новых станций улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Особенно удобно это будет для пассажиров оранжевой ветки — для пересадки на метро они смогут воспользоваться не только станцией «Теплый Стан».