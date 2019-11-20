Количество станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Сегодня мы ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро на присоединенных территориях. В ближайшие четыре года в ТиНАО построим еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях», — сообщил Андрей Бочкарев.
На территории ТиНАО сейчас работает восемь станций метро. В 2016 году ввели в эксплуатацию станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, в 2018-м открыли «Рассказовку» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.
До конца 2023 года в ТиНАО построят еще шесть станций метро. Их рабочие названия — «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка» (Коммунарская линия), «Потапово» (Сокольническая линия) и «Пыхтино» (Калининско-Солнцевская линия).
Как отметил Андрей Бочкарев, открытие новых станций улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Особенно удобно это будет для пассажиров оранжевой ветки — для пересадки на метро они смогут воспользоваться не только станцией «Теплый Стан».