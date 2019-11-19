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Императорскую коллекцию Петра I покажут в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Императорскую коллекцию Петра I покажут в Москве
Фото: Кадр Из Сериала «Тайны Дворцовых Переворотов»
19 ноября в столице раскрыли подробности выставки «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник», которая пройдет в Музеях Московского Кремля с 30 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года.
Выставка станет одним из первых общероссийских мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которые пройдут по всей стране в ближайшие три года.
— Петр I был увлеченным собирателем и коллекционером. Ведь с чего началась Оружейная палата? С трофеев Северной войны, — рассказал председатель Попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов.
В рамках выставки будет представлена коллекция китайских предметов искусства.
— Мало кто знает, что государь интересовался китайским искусством и культурой, состоял в переписке с императором Китая, который присылал ему разные вещи, — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Это не только шелк, это и драгоценные камни, в частности, один из самых знаменитых сапфиров, который называется «Нос», он весит более 500 каратов. Также наши гости увидят роскошные ковры и вышитые золотом шпалеры.
Организаторы прогнозируют большой интерес к выставке со стороны туристов из Китая.
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Теги:
Новости Москвы , Елена Гагарина , Сергей Иванов
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