Императорскую коллекцию Петра I покажут в Москве

19 ноября в столице раскрыли подробности выставки «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник», которая пройдет в Музеях Московского Кремля с 30 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года.

Выставка станет одним из первых общероссийских мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которые пройдут по всей стране в ближайшие три года.

— Петр I был увлеченным собирателем и коллекционером. Ведь с чего началась Оружейная палата? С трофеев Северной войны, — рассказал председатель Попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов.

В рамках выставки будет представлена коллекция китайских предметов искусства.

— Мало кто знает, что государь интересовался китайским искусством и культурой, состоял в переписке с императором Китая, который присылал ему разные вещи, — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Это не только шелк, это и драгоценные камни, в частности, один из самых знаменитых сапфиров, который называется «Нос», он весит более 500 каратов. Также наши гости увидят роскошные ковры и вышитые золотом шпалеры.

Организаторы прогнозируют большой интерес к выставке со стороны туристов из Китая.