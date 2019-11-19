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В Нью-Дели заинтересовались российскими технологиями «умного города» 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Московская программа «умный город» заинтересовала Индию
Фото: РИА Новости
Власти Национальной столичной территории Дели заинтересовались российскими технологиями "умный город", которые используются в Москве. Об этом сообщил во вторник российским журналистам в Нью-Дели глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин в кулуарах Деловой конференции, которая прошла в индийской столице в рамках "Дней Москвы в Дели".
"Мы предлагаем нашим индийским партнерам информационные и технологичные решения в области "умного города". Например, интеллектуальную транспортную систему. И делийские власти крайне заинтересовались, как Москва улучшила ситуацию на дорогах, как агрегировать такое огромное количество камер, как создать удобные приложения для вызова такси, а также системой безопасности для общественного транспорта", — сказал Черемин.
Он напомнил, что в минувшем году была подписана программа сотрудничества между Дели и Москвой, которая охватывает различные сферы взаимодействия между двумя мегаполисами: это проблематика градостроительства, урбанистика, возможность развития инфраструктуры.
"Наших индийских коллег интересует, как динамично Москва развивает свой общественный транспорт, метрополитен, развивает системы безопасности, такие ключевые проекты как умный город, безопасный город", — указал Черемин.
Привлечь потенциальных партнеров
Глава департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы также отметил, что Москва стремится активно информировать потенциальных партнеров в Индии о своих возможностях, чтобы способствовать развитию экономического сотрудничества между мегаполисами.
"Мы готовы рассказывать об условиях развития бизнеса в московском регионе, о тех преференциях, которые правительство Москвы создает, чтобы привлечь иностранные инвестиции. О наших новациях, о стратегии развития мегаполиса. Москва сегодня один из самых интересных макрорегионов с точки зрения привлечения иностранных инвестиций и технологий для развития мегаполиса", — сказал Черемин.
Он указал, что индийская и российская столицы имеют большие перспективы в развитии торгово-инвестиционного партнерства.
"Нам интересно привлечь индийские фармацевтические компании. Москва уже несколько лет практикует подписание офсетных контрактов, в обмен на инвестиции мы предлагаем долгосрочные закупки, например, медицинских препаратов. Москва также может обменяться с индийскими партнерами решениями в области образования, в том числе онлайн-образования, профессионально-технического образования", — указал Черемин.
Он добавил, что масштабные "Дни Москвы" проходят в Индии на регулярной основе раз в пять-шесть лет и эта традиция будет продолжаться.
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Теги:
Новости Москвы , Правительство Москвы , Дели , Нью-Дели
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