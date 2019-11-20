Мосгордума запретила судимым работу в детских комнатах

Мосгордума запретила судимым работать в детских комнатах

Мосгордума 20 ноября текущего года одобрила изменение федерального законодательства, предполагающее запретить гражданам с судимостью работать с детьми в игровых комнатах.

Мы вводим новую норму — «временный присмотр за детьми», — прокомментировала принятие документа председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

Она добавила, что новый закон устанавливает требования к юридическому лицу или бизнесмену, обязывающие сотрудников детских игровых комнат иметь медицинскую книжку, а также у них должна отсутствовать судимость за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человека, пишет «Интерфакс».

Родители должны предъявить паспорт, а также дать согласие в письменной форме на осуществление временного присмотра, сообщить способы оперативной связи и в письменной форме подтвердить отсутствие у ребёнка инфекционных заболеваний, — добавила Святенко.

Также власти мегаполиса сообщили, что планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.

Сейчас такие курсы работают для людей пенсионеров, в будущем планируется запустить такую же для граждан с ограниченными возможностями. Курсы обучения, переобучения и адаптации к существующим потребностям работодателей будут нацелены на последующее трудоустройство.