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Мосгордума запретила судимым работать в детских комнатах 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Мосгордума запретила судимым работу в детских комнатах
Фото: News.ru
Мосгордума 20 ноября текущего года одобрила изменение федерального законодательства, предполагающее запретить гражданам с судимостью работать с детьми в игровых комнатах.
Мы вводим новую норму — «временный присмотр за детьми», — прокомментировала принятие документа председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
Она добавила, что новый закон устанавливает требования к юридическому лицу или бизнесмену, обязывающие сотрудников детских игровых комнат иметь медицинскую книжку, а также у них должна отсутствовать судимость за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человека, пишет «Интерфакс».
Родители должны предъявить паспорт, а также дать согласие в письменной форме на осуществление временного присмотра, сообщить способы оперативной связи и в письменной форме подтвердить отсутствие у ребёнка инфекционных заболеваний, — добавила Святенко.
Также власти мегаполиса сообщили, что планируют открыть бесплатную программу по профессиональному обучению и переквалификации людей с инвалидностью.
Сейчас такие курсы работают для людей пенсионеров, в будущем планируется запустить такую же для граждан с ограниченными возможностями. Курсы обучения, переобучения и адаптации к существующим потребностям работодателей будут нацелены на последующее трудоустройство.
Ранее News.ru писал, что Дума планирует принять закон об адаптации государственных онлайн-СМИ для инвалидов по зрению весной 2020 года.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Инна Святенко , Мосгордума , Госдума , Интерфакс
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