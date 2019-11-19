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Аттракцион «Танкодром» откроется в конце декабря в парке «Сокольники» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Аттракцион «Танкодром» откроется в парке «Сокольники»
Фото: РИА Новости
Аттракцион «Танкодром» откроется в конце декабря в парке «Сокольники». Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Грядущий год станет юбилейным: страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Год памяти и славы пройдет в 2020 г. В конце декабря в память об этой дате в парке появится новый аттракцион «Танкодром», посетители смогут управлять танком Т-34. На сегодняшний день «Танкодром» является уникальным аттракционом, не имеющим аналогов в РФ и соседних государствах», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что управление будет осуществляться двумя рычагами, как в настоящем танке.
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