Аттракцион «Танкодром» откроется в парке «Сокольники»

Аттракцион «Танкодром» откроется в конце декабря в парке «Сокольники»

Аттракцион «Танкодром» откроется в конце декабря в парке «Сокольники». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Грядущий год станет юбилейным: страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Год памяти и славы пройдет в 2020 г. В конце декабря в память об этой дате в парке появится новый аттракцион «Танкодром», посетители смогут управлять танком Т-34. На сегодняшний день «Танкодром» является уникальным аттракционом, не имеющим аналогов в РФ и соседних государствах», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что управление будет осуществляться двумя рычагами, как в настоящем танке.