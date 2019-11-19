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Сергей Собянин представил план благоустройства Москвы на 2020 год 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Собянин представил план благоустройства Москвы
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин на официальной странице в соцсети «Вконтакте» опубликовал план благоустройства столицы на 2020 год.
Сергей Собянин перечислил основные пункты плана. В него входит благоустройство 17 объектов площадью почти 1000 гектаров, в том числе набережные Москвы-реки и улицы. Также планируется благоустроить 151 парк и сквер, большая часть которых находится в жилых районах, а также в следующем году продолжат строительство парка «Яуза».
— Сделаем подсветку еще 10 зданий и сооружений; приведем в порядок почти 3 800 дворов и благоустроим территории вокруг ж/д: сейчас у нас в приоритете МЦД-1 и МЦД-2, — говорится в сообщении мэра столицы.
Ранее сообщалось о благоустройстве парка «Яуза». Во время реализации проекта внимание уделили береговой линии в месте слияния Яузы и Чермянки. В порядок привели эстрадную площадку Певческого поля. На территории парка организовали смотровые площадки, подготовили пешеходные зоны и укрепили берез пруда.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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