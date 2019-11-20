Храм святителя Николая возвели на юге Москвы

Храм святителя Николая Мирликийского возвели на юге Москвы

Храм в честь святителя Николая Мирликийского появился в районе Бирюлево на юге столицы. Каменное здание храма на 500 прихожан размещается рядом со старинной деревянной церковью, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы

Храм возводится в традиционном стиле русского модерна. На фасаде выложена мозаика с изображением святителя Николая. Уже установлены купола и кресты. Разрабатывается проект иконостаса. До конца года к храму подведут инженерные коммуникации.

Главный вход в храм будет сделан в виде часовни с куполом и двускатной крышей, украшенный мозаичной иконой в честь Спаса Нерукотворного. Освящение храма пройдет не раньше второй половины 2021 года. Далее предстоит провести благоустройство прилегающей территории.

8 ноября на Главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" установили первый из шести куполов весом 34 тонны. Строители подняли его на высоту 20-этажного дома.