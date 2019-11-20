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Политика

Храм святителя Николая Мирликийского возвели на юге Москвы 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Храм святителя Николая возвели на юге Москвы
Фото: mos.ru
Храм в честь святителя Николая Мирликийского появился в районе Бирюлево на юге столицы. Каменное здание храма на 500 прихожан размещается рядом со старинной деревянной церковью, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Храм возводится в традиционном стиле русского модерна. На фасаде выложена мозаика с изображением святителя Николая. Уже установлены купола и кресты. Разрабатывается проект иконостаса. До конца года к храму подведут инженерные коммуникации.
Главный вход в храм будет сделан в виде часовни с куполом и двускатной крышей, украшенный мозаичной иконой в честь Спаса Нерукотворного. Освящение храма пройдет не раньше второй половины 2021 года. Далее предстоит провести благоустройство прилегающей территории.
8 ноября на Главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" установили первый из шести куполов весом 34 тонны. Строители подняли его на высоту 20-этажного дома.
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