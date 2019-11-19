Проектировать развязки дублера МКАД начали в Новой Москве

В Новой Москве начали проектировать развязки на участке от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, подрядчик для строительства развязки уже определен — контракт заключат с ООО «Институт Мосинжпроект».

— К строительству многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны приступим во втором полугодии 2021 года, — сказал Андрей Бочкарев.

Помимо этого, нужно будет реконструировать около 23 километров дорог, 6 придорожных сооружений и 9 пешеходных переходов.

Построенная дорога станет дополнительным дублером МКАД. Она свяжет районы Новой Москвы, а также повысит транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке. Строительство новой дороги планируют закончить к 2023 году, сообщает Интерфакс.