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Проектировать развязки дублера МКАД начали в Новой Москве 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Проектировать развязки дублера МКАД начали в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс Градостроительной Политики И Строительства
В Новой Москве начали проектировать развязки на участке от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.
По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, подрядчик для строительства развязки уже определен — контракт заключат с ООО «Институт Мосинжпроект».
— К строительству многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны приступим во втором полугодии 2021 года, — сказал Андрей Бочкарев.
Помимо этого, нужно будет реконструировать около 23 километров дорог, 6 придорожных сооружений и 9 пешеходных переходов.
Построенная дорога станет дополнительным дублером МКАД. Она свяжет районы Новой Москвы, а также повысит транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке. Строительство новой дороги планируют закончить к 2023 году, сообщает Интерфакс.
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Интерфакс
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