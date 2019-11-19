Отделение реабилитации открылось в Москве

19 ноября в Центре имени Сухаревой открылось первое в столице отделение медико-социальной реабилитации для детей и подростков с тяжелыми ментальными нарушениями.

Детское отделение, открывшееся 19 ноября в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы , уникально. Его пациенты — мальчики и девочки от семи до 17 лет с хроническим течением душевного заболевания, тяжелыми формами снижения интеллекта, выраженными нарушениями поведения.

— Сделан важный шаг в направлении социальной реабилитации и адаптации пациентов с ментальными нарушениями. Это первое подразделение в Москве, оказывающее комплексную помощь детям с тяжелыми душевными расстройствами и семьям, в которых эти дети воспитываются, — подчеркнула директор центра Марина Бебчук.

Оказывать помощь одновременно 30 детям с ментальной инвалидностью, которые наблюдаются у психиатра и нуждаются в дополнительной психолого-педагогической коррекции, будут учителя-дефектологи, психологи и воспитатели. Специалисты постоянно находятся с детьми и работают с ними по индивидуально подобранным методикам. В отделении создана развивающая среда — коррекционными пособиями являются картины и рисунки на стенах, созданные художниками. Пациенты проходят обучение социально-бытовым навыкам. Комфортные условия для пребывания самых «сложных» детей стали возможны благодаря работе профессионалов центра.

— Наша задача — не только подобрать корректную медикаментозную терапию, но и увидеть ресурсы, которые помогут ребенку развиваться, а его семье подарят надежду, — заключила Бебчук.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Центр имени Сухаревой сейчас играет большую роль в жизни города. Очевидно, что психика ребенка сегодня подвергается огромным перегрузкам. Детям нужна реабилитация. В этом смысле работа, которую проводит центр, бесценна. Открывшееся отделение — логическое продолжение перемен в столичной службе детского психического здоровья.