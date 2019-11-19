Поликлинику и досуговый центр построят в Нагатинском Затоне

Поликлинику и досуговый центр построят в районе Нагатинский Затон

Поликлинику и досуговый центр построят в районе Нагатинский Затон по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией появится на улице Судостроительная. В эксплуатацию ее введут в 2021 году.

Культурно-досуговый центр будет располагаться на улице Затонная. Также в микрорайонах запланировано создание прогулочных пешеходных зон, велодорожек и пунктов велопроката.

Там появятся новые детские и спортивные площадки, места для отдыха взрослых, будут созданы новые зеленые пространства внутри дворов.