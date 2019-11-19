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Поликлинику и досуговый центр построят в районе Нагатинский Затон 

Москва24 + ещё 1 26 минут назад
Поликлинику и досуговый центр построят в Нагатинском Затоне
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Поликлинику и досуговый центр построят в районе Нагатинский Затон по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией появится на улице Судостроительная. В эксплуатацию ее введут в 2021 году.
Культурно-досуговый центр будет располагаться на улице Затонная. Также в микрорайонах запланировано создание прогулочных пешеходных зон, велодорожек и пунктов велопроката.
Там появятся новые детские и спортивные площадки, места для отдыха взрослых, будут созданы новые зеленые пространства внутри дворов.
Ранее Сергей Собянин поручил ускорить открытие нового детского сада в районе Северный на Челобитьевском шоссе. Мэр напомнил, что в этом году в городе построили 40 школ и детских садов.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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