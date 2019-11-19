Станции Сокольнической линии изменят режим работы

Станции Сокольнической линии метро изменят режим работы

Три станции московского метрополитена изменят график работы до конца ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского метро.

Речь идет о станциях красной ветки метро — «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры». 19, 21, 26, 27 и 30 ноября они будут открываться на 10 минут позже привычного утреннего графика. Первые пассажиры смогут отправиться с этих станций в 5:40 утра. Изменения связаны с организационно-учебными мероприятиями.

26 октября стало известно о закрытии самой короткой линии московского метро — Каховской. Ветка, состоящая из трех станций, закрылась на реконструкцию, и вновь откроется уже в составе Большой кольцевой линии метро.