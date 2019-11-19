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Станции Сокольнической линии метро изменят режим работы 

Мослента + ещё 12 1 час назад
Станции Сокольнической линии изменят режим работы
Фото: РИА Новости
Три станции московского метрополитена изменят график работы до конца ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского метро.
Речь идет о станциях красной ветки метро — «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры». 19, 21, 26, 27 и 30 ноября они будут открываться на 10 минут позже привычного утреннего графика. Первые пассажиры смогут отправиться с этих станций в 5:40 утра. Изменения связаны с организационно-учебными мероприятиями.
26 октября стало известно о закрытии самой короткой линии московского метро — Каховской. Ветка, состоящая из трех станций, закрылась на реконструкцию, и вновь откроется уже в составе Большой кольцевой линии метро.
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