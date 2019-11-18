Москвичи совершили более 5 млн поездок на велосипедах

Москвичи воспользовались велопрокатом более пяти миллионов раз

В 2019 году пользователи московской системы велопроката совершили более пяти миллионов поездок, что на 17 процентов больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В этом году велопрокат работал около семи месяцев. Горожанам были доступны 528 станций и более 5,5 тысячи велосипедов.

В пресс-службе ведомства отметили, что за 5 лет масштаб проекта вырос в два раза. В 2020 году будет добавлено 100 станций и 1 000 велосипедов.

Велопрокат Москвы является одним из лидеров по уровню востребованности среди жителей. В среднем по столице приходится 6,1 поездок на один велосипед в сутки, что более чем в два раза больше, чем в Лондоне.