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Москвичи воспользовались велопрокатом более пяти миллионов раз 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Москвичи совершили более 5 млн поездок на велосипедах
Фото: ТАСС
В 2019 году пользователи московской системы велопроката совершили более пяти миллионов поездок, что на 17 процентов больше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В этом году велопрокат работал около семи месяцев. Горожанам были доступны 528 станций и более 5,5 тысячи велосипедов.
В пресс-службе ведомства отметили, что за 5 лет масштаб проекта вырос в два раза. В 2020 году будет добавлено 100 станций и 1 000 велосипедов.
Велопрокат Москвы является одним из лидеров по уровню востребованности среди жителей. В среднем по столице приходится 6,1 поездок на один велосипед в сутки, что более чем в два раза больше, чем в Лондоне.
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Теги:
Новости Москвы
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