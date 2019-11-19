Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
"Луна в активной фазе": защита о зверстве Соколова
Происшествия
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество

Московские парки откроют сезон зимних развлечений 22 ноября 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Сезон зимних развлечений в парках стартует 22 ноября
Фото: РИА Новости
Ледовые шоу, мастер-классы, музыкальные и театральные выступления ждут гостей столичных парков в зимний сезон, который откроется 22 ноября. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.
"Традиционно мы открываем зимний сезон с открытия катка в Парке Горького 22 ноября. Парк Горького стартует первым, остальные парки 23 ноября открывают всю зимнюю инфраструктуру. Мы подготовили музыкальные выступления, театральные представления, различные викторины, спортивные активности, ледовые шоу, мастер-классы", — сказал он.
Как уточняется в презентации к выступлению Дунаева, всего в зимнем сезоне для жителей и гостей столицы проведут более 2 тыс. мероприятий, в том числе 80 фестивалей, 200 концертов, более 1,4 тыс. мастер-классов. В парках пройдут и общегородские фестивали и праздники, такие как фестиваль "Путешествие в Рождество" (13 декабря — 12 января), празднование Нового года (31 декабря — 1 января), Рождество (7 января), Масленица (24 февраля — 1 марта) и "Ночь на катке" (28 февраля). "Каждые субботу-воскресенье парки будут готовить отдельную программу", — добавил он.
Сезон зимних развлечений в парках завершится в конце февраля.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
ТАСС: последние новости
Более 30 железнодорожных станций обновят к открытию Московских центральных диаметров Более 30 железнодорожных станций обновят к открытию Московских центральных диаметров В восьми парках Москвы в День матери пройдут праздничные мероприятия В восьми парках Москвы в День матери пройдут праздничные мероприятия В приложении "Госуслуги Москвы" появились готовые ответы на популярные вопросы В приложении "Госуслуги Москвы" появились готовые ответы на популярные вопросы
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 173
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова 26
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 95
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 1
В Киеве нашли решение для Донбасса
В Киеве нашли решение для Донбасса 18
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
02:20
«Луна в активной фазе»: защита о зверстве Соколова
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение